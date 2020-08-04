В Нижегородской области до конца года создадут 20 современных мастерских

ТАСС, 4 августа. Власти Нижегородской области создадут на базе четырех техникумов и колледжей области 20 современных мастерских до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства Нижегородской области.

"20 современных мастерских на базе четырех профессиональных образовательных организаций будут созданы в Нижегородской области до конца 2020 года. Мастерские создаются по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Строительство", "Искусство", "Дизайн" и "Сфера услуг" в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", - отмечается в сообщении.

Мастерские будут созданы в Нижегородском строительном техникуме, Перевозском строительном колледже, Арзамасском техникуме строительства и предпринимательства, Уренском индустриально-энергетическом техникуме. Подготовка и повышение квалификации в мастерских будут проходить в соответствии с международными стандартами, в том числе WorldSkills.

"Подобные мастерские помогут нам преодолеть разрыв между получаемым образованием и требованиями, предъявляемыми современными работодателями. Это будут центры развития компетенций в приоритетных для региона областях", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В 2019 году в Нижегородской области было создано 30 современных мастерских на базе шести профессиональных образовательных организаций.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.