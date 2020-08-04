В Карелии в 2021 году откроются две модельные библиотеки

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Модельные библиотеки создадут в 2021 году по национальному проекту "Культура" в двух населенных пунктах Карелии. Современные библиотечные комплексы появятся в приграничном поселке городского типа Вяртсиля Сортавальского района и деревне Коткозеро Олонецкого района, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

"Министерство культуры РФ подвело итоги конкурса на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта "Культура". В числе победителей - Коткозерская сельская библиотека (Олонецкий район) и Вяртсильская городская библиотека (Сортавальский район", - рассказали в пресс-службе.

На модернизацию и ремонт библиотек победители конкурса получат по 5 млн рублей. На эти деньги руководство сможет превратить библиотечное пространство в современный центр чтения, закупить мебель, оборудование, а также пополнить книжные фонды. "Таким образом, библиотеки станут современными интеллектуальными и образовательными центрами, отвечающими запросам пользователей разных возрастных групп", - добавили в региональном министерстве.

В 2020 году в Карелии, в Сортавале, также откроется модельная библиотека. В обновленных помещениях будут оказывать новые цифровые услуги, в том числе появится возможность проведения кинопоказов. Как рассказал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков, первый этаж исторического здания, в котором находится Сортавальская библиотека, оборудовали для маломобильных граждан, а также организация закупила 3 тыс. книг с учетом пожеланий читателей.