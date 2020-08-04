Центр онкологической помощи создадут в горном поселке Дагестана

МАХАЧКАЛА, 4 августа. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи будет создан на базе многопрофильной больницы поселка Шамилькала Унцукульского района Дагестана в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", открытие центра запланировано на 2022 год, сообщили во вторник в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

"На базе многопрофильной больницы поселка Шамилькала ГБУ РД "Унцукульская ЦРБ" будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи. В рамках регионального проекта Республики Дагестан "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" открытие его запланировано на 2022 год", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве Дагестана уточнили, что в новом амбулаторном центре смогут получать специализированную медицинскую помощи жители восьми районов республики - Унцукульского, Цунтинского, Цумадинского, Тляратинского, Шамильского, Хунзахского, Ботлихского, Гумбетовского - с общей численностью населения более 235 тыс. человек.

Открытие центра, по словам представителя министерства, позволит сократить сроки начала лечения больных, а также проводить химиотерапию по месту жительства пациентов. "Центр будет дооснащен дополнительным диагностическим оборудованием", - также добавили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.