В Ставропольском крае проведут капитальный ремонт театра кукол

СТАВРОПОЛЬ, 4 августа. Капитальный ремонт театра кукол и других объектов проведут в Ставропольском крае в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщила журналистам глава Минкультуры Ставрополья Татьяна Лихачева во время посещения Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

В целом, по ее словам, за два года - 2019-2020 - на реализацию национального проекта в Ставропольском крае выделили 1,12 млрд рублей, из них почти 627 млн рублей - из федерального бюджета. "Потребности нашего края очень серьезные. Конечно, устарела материально-техническая база в учреждениях, требуют капитального ремонта 60%, а то и 80% домов культуры", - отметила министр. По ее словам, многие дома культуры региона не ремонтировали с момента открытия. Мониторинг состояния объектов показал, что на ремонт в общей сложности требуется 2,3 млрд рублей.

"Мы уверены, что все показатели и все обязательства, которые на себя взял край, мы обязательно выполним", - добавила Лихачева.

Что касается реставрации краевого театра кукол, он "многие годы ютился в неприспособленных, в арендуемых помещениях, а это (нынешнее здание театра - прим. ТАСС) требовало капитального ремонта", заметила она. "Именно нацпроект "Культура" в направлении проекта "Культурная среда" помог это сделать (провести реконструкцию - прим. ТАСС), наши пожелания и чаяния услышали", - сказала министр. В итоге на реставрацию выделили порядка 228 млн рублей из федерального бюджета и 19 млн рублей - из регионального.

По словам Лихачевой, в крае действуют 1375 учреждений культуры. Власти уже подали заявку на участие в нацпроекте "Культура" на 2021 год. "Учитывая все те потребности, которые у нас есть, и те ошибки, на которые нужно было обратить внимание, в этом году мы уже выходим с полным пакетом документов, чтобы провести конкурсные процедуры", - сказала министр.

Нацпроект "Культура" разработали для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрели для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.