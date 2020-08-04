Строительство Вознесенского тракта в Казани потребует порядка 17 млрд рублей

ТАСС, 4 августа. Стоимость строительства Вознесенского тракта в Казани, который обеспечит выход на трассу М7, оценили в 17 млрд рублей, на работу потребуется не менее пяти лет. Об этом сообщается во вторник на сайте мэрии города по итогам видеоконференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как ранее сообщал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, Вознесенский тракт станет важной транспортной артерией для города, выездом из Казани через промышленную зону на магистраль М7. По данным местных СМИ, против строительства дороги в 2019 году выступали жители поселка Вознесенское. В администрации заверили, что массового отселения проект не предусматривает, поскольку коридор под тракт уже много лет не застраивается.

"Протяженность [Вознесенского тракта] до федеральной трассы М7 должна составить 12 км, стоимость строительства - порядка 17 млрд рублей, а срок - не менее пяти лет", - цитирует пресс-служба мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина.

По данным ведомства, в настоящее время ведется проектирование первой очереди дороги - от Аметьевской магистрали до проспекта Победы. Приступить к строительству объекта власти готовы в следующем году.

По данным мэрии Казани, в городе за последние четыре года на дорожные работы выделили рекордную сумму - 30,5 млрд рублей, в том числе 9,7 млрд рублей - в рамках нацпроекта. Благодаря этому властям удалось достигнуть показателя нормативного состояния дорожной сети города на уровне 83%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна ликвидировать половину мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличить долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снизить долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета выделят 440,9 млрд рублей.