Роспотребнадзор изучит влияние подсластителей, используемых вместо сахара

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены Роспотребнадзора приступил к изучению потенциального вредного влияния на организм человека ненасыщенных подсластителей, используемых вместо сахара. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Наиболее известным подсластителем является экстракт листьев стевии - Stevia rebaudiana Bertoni, который используется при традиционном лечении диабета. Он обладает различными фармакологическими свойствами, которые оказывают противодиабетическое, антигиперлипидемическое и противовоспалительное действие.

"В эксперименте на белых крысах в модели "цинкового" сахарного диабета в качестве подсластителя ученые будут использовать водный экстракт листьев стевии. В ходе исследования ученые планируют изучить инсулинотропный, противовоспалительный и антигиперлипидемичный эффекты водного экстракта листьев Stevia rebaudiana Bertoni. Результаты работы после получения должного обоснования могут быть использованы в профилактике сахарного диабета, гиперлипидемий и связанных с ним осложнений", - отметили в Роспотребнадзоре.

Исследование проводится в рамках нацпроекта "Демография". Роспотребнадзор продвигает принципы здорового питания и создание в России среды, способствующей ведению здорового образа жизни. "Внедряется система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, в том числе детей, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции", - отметили в ведомстве.

Разработка программ по формированию у россиян приверженности к здоровому образу жизни осуществляется в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.