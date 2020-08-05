Субсидированные тарифы на доступ к интернету появились в 18 удаленных селах Чукотки

ТАСС, 5 августа. Субсидированные тарифные планы доступа к интернету появились в 18 селах Чукотского АО - возможность пользоваться глобальной сетью по льготным ценам появилась у жителей полуострова благодаря реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщили ТАСС в окружном правительстве в среду.

"Субсидированные тарифы для жителей Чукотки запустила компания "САТИС-М". Вопрос снижения стоимости доступа к интернету с провайдером проработало правительство региона. В итоге новые тарифы с 1 августа доступны для абонентов компании в 18 селах. Это Алькатваам, Ваеги, Мейныпильгыно, Снежное и Хатырка в Анадырском районе, Амгуэма и Конергино в городском округе Эгвекинот. Услуги предоставляются в Анюйске, Илирнее, Кепервееме и Островном Билибинского района, в Инчоуне и Энурмино Чукотского района, а также во всех селах Провиденского городского округа", - уточнили в правительстве региона.

Отмечается, что для жителей удаленных сел стоимость 1 Гб трафика при предоставлении услуги составляет 93 рубля, при минимальной стоимости в 500 рублей. Возмещение разницы будет субсидироваться из бюджета округа с учетом федеральной поддержки. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" и направлено на снижение стоимости тарифов на услуги доступа к сети интернет до средних по Дальневосточному федеральному округу.

В настоящее время Чукотский автономный округ является единственным регионом России, не подключенным к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии, поэтому жители округа пользуются спутниковым интернетом, что существенно затрудняет процесс пользования интернетом в полном объеме его возможностей. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет" - то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. По мнению главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и граждан страны.

Национальный проект "Цифровая экономика" рассчитан на период с 2019 года по 2024 годы. Его основные задачи - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи и использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. До 2021 года операторы связи обеспечат интернетом по спутниковым каналам связи 122 социально значимых объекта Чукотки.