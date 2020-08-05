Первый технопарк "Кванториум" на Колыме начнет работу с 1 сентября

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Строительная компания, занимающаяся возведением технопарка "Кванториум" в Магадане, намерена завершить работы и ввести в эксплуатацию объект 1 сентября - в День знаний. Об этом в среду сообщает правительство Магаданской области.

"Кванториум <...> вместе с благоустройством будет введен к 1 сентября и после торжественной линейки дети смогут его посещать. Должно получиться неплохо", - приводятся в сообщении слова губернатора Магаданской области Сергея Носова.

По информации пресс-службы правительства, к настоящему времени внутренние помещения практически готовы. Сейчас строители занимаются фасадом, производится благоустройство территории. В дальнейшем технопарк оснастят высокотехнологичным оборудованием, которое уже закуплено и находится в Магаданской области. На эти цели было выделено 78,6 млн рублей.

В технопарке смогут заниматься почти 4 тыс. детей. В комплексе предусмотрели создание обязательных зон "Хайтек", "Автоквантум", "Геоквантум", "IT-квантум", "Аэроквантум", "Робоквантум", "VR/AR-квантум", лектория, шахматной гостиной и зоны для проектной деятельности.

Ранее областные власти обещали открыть объект в конце 2019 года, но строительные работы затянулись. Несмотря на опоздание со сдачей комплекса, занятия для детей начались еще в прошлом году. Пока технопарк строится, ребята временно обучались в другом здании.