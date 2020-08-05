Дегтярев усилит контроль за лесовосстановлением в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края усилят контроль за восстановлением лесов в регионе после жалоб жителей на некачественную работу в этом направлении, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев журналистам в среду.

"Мне кажется, мы найдем общий язык [в сфере восстановления лесов] с промышленниками, кто занимается лесозаготовками, и с краевыми и местными властями. Технологии лесовосстановления есть <…> и есть четкое понимание, что лесовосстановлением мы обязаны заниматься и будем заниматься. Вопрос только цифр и контроля. По контролю есть некоторые опасения. Сигналы приходят издалека, с дальних районов нашего края, что за лесовосстановлением следим плохо и контроль будем усиливать", - сказал Дегтярев. В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что жители ряда районов жалуются на некачественную работу по восстановлению лесов, на недостаточные объемы посадок и на незаконные рубки.

Дегтярев добавил, что к контролю за восстановлением лесов после рубок в регионе привлекут общественные организации, правоохранительные органы и местных жителей. "Если есть сигналы, мы обязаны на них реагировать. С реакцией пока было здесь не очень. Мы поправим, обязательно настроим всю систему. Инструментарий есть, законодательство есть, лесовосстановители и сеянцы есть, средства, в принципе, тоже есть - помощь федерального центра", - сказал Дегтярев, уточнив, что впервые за долгие годы в регион поступила новая техника. Поставка была осуществлена по нацпроекту. Как ранее сообщало региональное правительство, край получил крупные партии патрульной и лесопожарной техники, а также техники для лесовосстановления.

Работы по восстановлению лесов в регионах проходят в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экология". Хабаровскому краю в ближайшие два года выделят 285 млн рублей, средства пойдут как на создание новых питомников, так и на закупку инвентаря и техники, а также на проведение работ по лесовосстановлению.

За посадочный сезон 2019 года регион перевыполнил план по посадкам, всего удалось засадить 66,6 тыс. га. В нынешнем сезоне планируется провести лесовосстановление на площади 62 тыс. га.