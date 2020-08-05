На Сахалине появилась услуга вызова врача на дом с помощью интернета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области ввели в регионе новую услугу - вызов врача на дом с помощью интернета через портал госуслуг. Об этом в среду сообщается в релизе правительства региона.

По информации областных властей, сейчас работа ведется в тестовом режиме для жителей пригорода Южно-Сахалинска - планировочных районов Луговое и Ново-Александровск. В течение этой недели услуга станет доступна для всего городского округа, к концу августа - для всей области.

"Внедрение нового сервиса позволит увеличить доступность медицинской помощи. Воспользоваться им смогут пациенты, которые по состоянию здоровья не могут посетить лечебное учреждение. Если человек обратится за услугой до 10:00, то услуга будет оказана в день обращения. После 10:00 - на следующий день", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по информационным технологиям Сахалинского областного медицинского информационного аналитического центра Елены Ханбиковой.

Регистрация заявки на вызов специалиста проводится в течение нескольких минут. Единственное требование - человек должен быть зарегистрирован на портале госуслуг.

Ранее в правительстве региона журналистам сообщали, что в Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко взят курс на модернизацию медучреждений, развитие международного сотрудничества в сфере здравоохранения, решение вопросов доступности оказания медицинской помощи. Вызов врача на дом через портал госуслуг на Сахалине стал возможен благодаря внедрению инновационных технологий по нацпроекту "Здравоохранение".

Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан до 2024 года включительно. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.