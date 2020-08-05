Один из крупнейших стадионов Новосибирской области реконструируют по нацпроекту

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Реконструкцию большого стадиона "Авангард" во втором крупнейшем городе Новосибирской области Бердске проведут по нацпроекту "Спорт - норма жизни". Реконструкция начнется в текущем году, ее стоимость оценивают в 79 млн рублей. Об этом в среду сообщила журналистам директор МКУ "Отдел физической культуры и спорта" Бердска Светлана Ашихмина.

"На крайней сессии Законодательного собрания были выделены денежные ассигнования на сумму порядка 79 млн рублей. Они были выделены министерству строительства, работами будет заниматься областной УКС. Он выступает заказчиком", - рассказала на пресс-конференции Ашихмина.

По ее словам, планируют подготовить коммуникации, прорыть котлованы, провести работы по укладке зеленого покрытия и беговых дорожек, установке площадок ГТО, многофункциональной площадки для игровых видов спорта. Работы закончат к 2022 году.

В настоящее время заказчик подготавливает и согласовывает документацию для проведения аукциона, по итогам которого определят подрядчиков работ.

Крупнейший в Бердске стадион "Авангард" построили в 1968 году. За десятилетия он стал центром легкой атлетики в городе. В 2017 году в легкоатлетическом манеже, где располагался велотрек, произошел пожар, в результате чего сгорело внутреннее резиновое покрытие.