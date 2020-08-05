Во Владимире более 200 млн рублей направят на закупку оборудования в больницу

ВЛАДИМИР, 5 августа. /ТАСС/. Областная клиническая больница Владимира в 2020 году приобретет 70 единиц оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на сумму более 200 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом во вторник сообщили на сайте департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

"По региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" областная клиническая больница до конца года приобретет 70 единиц современного оборудования. На эти цели из федерального бюджета направлено 203,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В частности, региональный сосудистый центр больницы оснастят ангиографическим комплексом с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей. Это оборудование подходит для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе проведения сложных высокотехнологичных операций на сосудах.

Кроме того, в больницу пришлют нейроэндоскопическая стойка для проведения высокотехнологичных операций на сосудах головного мозга и малоинвазивных внутричерепных вмешательств, диагностический комплекс для ультразвуковых исследований сердца, сосудов головы и шеи, ультразвуковые аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, роботизированные аппараты для восстановительной терапии верхних и нижних конечностей и другая техника для медицинской реабилитации после инсультов и инфарктов.

Также арсенал специализированной службы пополнится медицинским микроскопом, комплексом для транскраниальной магнитной стимуляции коры головного мозга, функциональными кроватями, медицинской мебелью и другим оборудованием.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей. За шесть лет на приобретение высокотехнологичного оборудования и переоснащение регионального сосудистого и первичных сосудистых центров во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове будет направлено свыше 1,2 млрд рублей.