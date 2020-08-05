Модельные библиотеки продолжат создавать в Коми в следующем году в рамках нацпроекта

СЫКТЫВКАР, 5 августа. /ТАСС/. Современные модельные библиотеки будут созданы в Воркуте и Ухте Республики Коми в 2021 году. Учреждения получат суммарно 15 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию в рамках нацпроекта "Культура", сообщил в среду врио главы республики Владимир Уйба.

"Воркута и Ухта стали победителями конкурсного отбора на получение средств из федерального бюджета на создание модельных библиотек. Конкурс разыгрывался на 2021 год и и прошел в рамках нацпроекта "Культура". В результате 10 млн рублей получит Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина в Воркуте и еще 5 млн рублей - детская библиотека в Ухте", - сказал Уйба в видеообращении к жителям региона, размещенного на официальной странице Коми "ВКонтакте".

По словам врио главы региона, в этом году в Коми за счет федеральных средств в рамках нацпроекта проводится модернизация одной библиотеки и еще восемь модернизируют за счет бюджета республики. "Кроме того, еще четыре модельные библиотеки откроются на базе возводимых социокультурных центров в Усть-Ухте, поселке Чиньяворык, деревнях Горьковской и Карпушевке", - сказал Уйба.

По информации Минкультуры Коми, в рамках федерального конкурса проекты от Воркуты и Ухты отобрали в числе проектов 110 библиотек, всего же на конкурс подали 542 заявки от 82 регионов страны.

В Коми модельные библиотеки создаются с 2019 года. В этом году субсидию в размере 5 млн рублей из федерального бюджета получила Централизованная библиотечная система Воркуты на модернизацию библиотеки в воркутинском поселке Воргашоре. Всего за 2019-2020 год в рамках нацпроекта "Культура" в республике создали 12 модельных библиотек в 11 муниципалитетах из 20.

В ходе модернизации по нацпроекту в библиотеках создается современное библиотечное пространство с учетом потребностей посетителей разных возрастов и интересов, создаются условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.