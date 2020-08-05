В Северной Осетии в двух колледжах появятся 16 современных мастерских благодаря нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 августа. /ТАСС/. Два колледжа Северной Осетии выиграли государственные гранты, по которым создадут 16 современных мастерских. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрануки республики.

"В 2021 году в двух колледжах Северной Осетии появятся 16 современных мастерских. Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж и Эльхотовский многопрофильный колледж стали обладателями государственных грантов из федерального бюджета по нацпроекту "Образование", - говорится в сообщении.

Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж получит два гранта в общей сумме 38,7 млн рублей, Эльхотовский многопрофильный колледж - два гранта в общей сумме 44,2 млн рублей. Среди лотов, в которых образовательные учреждения выиграли конкурсный отбор, - "Искусство, дизайн и сфера услуг", "Строительство" и "Обслуживание транспорта и логистика".

В конкурсном отборе принимали участие 854 образовательных учреждения Российской Федерации, победителями признаны 175.

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" во Владикавказском торгово-экономическом техникуме были созданы современные мастерские по пяти компетенциям. На эти цели было направлено 10 млн рублей, из которых 7,4 млн - субсидия из федерального бюджета.