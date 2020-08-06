Современная школа за 2,4 млрд рублей появится на Колыме по нацпроекту

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Магаданской области намерены до 2022 года построить в поселке Ола крупную современную школу на 825 мест. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Работа ведется по национальному проекту "Образование". На строительство, отделку, приобретение оборудования и мебели выделено 2,4 млрд рублей.

"В поселке Ола идут подготовительные работы по строительству школы на 825 мест <...> Окончательный дизайн школы губернатор Сергей Носов поручил согласовать с жителями поселка Ола", - сообщили в пресс-службе.

По информации правительства региона, в настоящее время практически завершена расчистка котлована, строители приступили к подготовке бетонных оснований под фундамент будущего спортивного зала. В ноябре планируется подача теплоносителя в закрытый контур школы, а летом 2021 года - работы по благоустройству территории.

Поселок городского типа Ола - административный центр и крупнейший населенный пункт Ольского городского округа в Магаданской области. Расположен в 33 км к востоку от Магадана в устье реки Олы на побережье Тауйской губы Охотского моря. В поселке проживают более 6 тыс. человек, население всего района составляет более 9 тыс.

Нацпроект "Образование" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.