В Череповце откроется дом научной коллаборации имени академика И. П. Бардина

ВОЛОГДА, 6 августа. /ТАСС/. Центр развития современных компетенций детей и взрослых "Дом научной коллаборации имени академика И.П. Бардина" в честь создателя отечественной металлургической промышленности заработает с 1 сентября в Череповецком госуниверситете (ЧГУ). Центр создается по нацпроекту "Образование" и охватит в этом году как минимум 400 детей, рассказали ТАСС в университете.

"Череповец получил развитие, когда было принято решение о строительстве металлургического комбината именно здесь. Инициатор этого предложения - академик Иван Бардин. Металлургия, химическая промышленность - это ключевые отрасли, которые формируют экономику города и региона, вносят вклад в развитие страны. Поэтому Дом научной коллаборации назван именем Бардина", - рассказала ТАСС проректор по развитию ЧГУ Марина Белова.

По ее словам, действующие в Череповце предприятия мирового уровня и от университета требуют определенной планки, чтобы дети со школьной скамьи развивались творчески, формировали компетенции, которые помогли бы им работать в компаниях международного масштаба. Поэтому основная стратегия этого Центра помимо образовательного аспекта - это проектная деятельность, развитие междисциплинарных проектов, поскольку на стыке наук рождаются перспективные направления в экономике.

Для вуза - это эксперимент, поскольку педагоги ЧГУ ранее не работали с такими детьми 5-9 классов. В этом году Центр должен охватить не менее 400 детей и обучить не менее 150 педагогов региона, а также привлечь около 1,5 тыс. детей на различные мастер-классы. Запись на мероприятия Центра откроется в середине августа, но уже сейчас школы и родители проявляют интерес, рассказала проректор.

Особенности программ

Центр откроет образовательные программы по четырем направлениям. Это современные уроки технологии, для которых сейчас на 10 млн рублей закупается оборудование для таких тематических областей, как промышленный дизайн, проектирование материальной среды, геоинформационные технологии, основы программирования на языке Python на примере программирования беспилотного летательного аппарата. Средства выделили из федерального бюджета по нацпроекту. Для школьников 5-9 классов в Центре заработает "Детский университет" для знакомства и обучения детей нанотехнологиям, нейронным сетям, робототехнике, информационным технологиям, промышленному дизайну, физическим, химическим и биологическим процессам. Программы "Малой академии" Центра рассчитаны уже на школьников 10-11 классов и направлены на углубленное изучение выбранных материалов. Для педагогов разработаны программы по развитию компетенций 21 века.

Центр будет оснащен за счет федерального бюджета, ремонт и оформление помещений университет проводит за собственный счет. Из областного бюджета выделено по 10 млн рублей в год на содержание Центра и оплату труда педагогов в ближайшие три года. "Регион взял на себя серьезные обязательства по финансированию данного проекта - более 10 млн рублей ежегодно, и ожидает качественной работы со школьниками города и районов Вологодской области, привлекательных образовательных программ, увеличение охвата детей дополнительным образованием - не менее 80%, качественной подготовки профессиональных кадров для экономики региона", - пояснила проректор.

Это второй Дом научной коллаборации в регионе, первый - Центр ДНК имени авиаконструктора Сергея Ильюшина - заработал в прошлом году в Вологодском госуниверситете.