Хабаровский край получит дополнительно 565 млн рублей на ремонт дорог в 2020 году

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Дороги в трех районах Хабаровского края отремонтируют по национальному проекту за счет дополнительно выделенных региону 565 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"Хабаровский край получит 565 млн рублей на опережающую реализацию мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Средства выделят из федерального бюджета уже в этом году. Благодаря этому в нормативное состояние дополнительно приведут более 21 км автодорог", - говорится в сообщении.

На выделенные средства отремонтируют дороги в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а также в районе имени Лазо. Это участки краевых дорог, которые являются наиболее проблемными и имеют большое значение для обеспечения транспортной доступности жителей. "В ближайшее время планируем выходить на конкурсные процедуры для заключения контрактов. Работы должны быть закончены до конца текущего года", - цитирует пресс-служба и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Прохорова.

В этом году в крае по нацпроекту, который реализуется в 83 регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина, приведут в порядок 101 дорогу. Без учета дополнительного финансирования, на ремонт улиц, благоустройство тротуаров, нанесение разметки и организацию безопасности дорожного движения будет потрачено около 3,2 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в прошлом году в нормативное состояние в регионе были приведены почти 200 км автомобильных дорог Хабаровской и Комсомольской агломераций, а также дорог регионального и межмуниципального значения. В общей сложности это 111 участков.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.