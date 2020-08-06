В Бурятии начали обучать специалистов по уходу за пожилыми

УЛАН-УДЭ, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты патронажной службы и сиделки - работники социальных служб Бурятии - начали обучение по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Специальные курсы, в том числе с привлечением сотрудников московского благотворительного фонда "Старость в радость", начались по федеральному проекту "Создание системы долговременного ухода" нацпроекта "Демография", сообщила ТАСС в четверг консультант информационно- аналитического отдела республиканского министерства социальной защиты населения Мария Ивайловская.

"В 2020 году Бурятия вошла в число пилотных регионов по реализации федерального проекта "Создание системы долговременного ухода". Одним из важнейших этапов здесь является обучение навыкам ухода сотрудников, непосредственно оказывающих социальные услуги населению. В Бурятии более 30 специалистов проходят обучение, в том числе в онлайн-режиме на вебинарах, организованных федеральным оператором проекта - благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость", - сообщила Ивайловская.

Обучение направлено на повышение профессионального уровня специалистов по уходу за подопечными и приобретение ими новых навыков. Цель - внедрение системы долговременного ухода пожилыми и инвалидами, повышение качества оказываемой помощи. "В ходе занятия сотрудники обучаются правильной смене белья, проведению гигиенических процедур по уходу за маломобильными людьми, - пояснила представитель министерства. - Успешно освоившие теоретическую часть обучения будут проводить практические занятия с сотрудниками учреждений социального обслуживания и родственниками, осуществляющими уход за пожилыми и инвалидами на дому".

На обучение специалистов в 2020 году направлено около 2 млн рублей. Всего для реализации проекта по внедрению системы долговременного ухода в республике в 2020 из федерального бюджета выделено 45 млн рублей, на 2021 год запланировано 66,7 млн рублей, на 2022 год - 124,7 млн рублей. Из республиканской казны до 2022 года для реализации проекта будет выделено около 5 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы и реализующийся по указу президента РФ Владимира Путина, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.