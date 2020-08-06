В Бурятии диагностируют пневмонию и коронавирус с помощью искусственного интеллекта

УЛАН-УДЭ, 6 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница (РКБ) им. Н.А. Семашко в Улан-Удэ получила для диагностики пневмонии и коронавируса медоборудование и доступ к модели искусственного интеллекта, разработанной Лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Бурятии.

"Пневмонию, в том числе признаки COVID-19 в Бурятии начали диагностировать при помощи искусственного интеллекта. Диагностика проводится в РКБ им. Н.А. Семашко по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в рамках ранее заключенного соглашения со Сбербанком", - сообщили в пресс-службе.

Производительность модели - 150 исследований в день. В ближайшее время возможности оборудования будут расширены - его можно будет использовать для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

"В основе модели лежит нейросеть, обученная на 10 тысячах размеченных специалистами обезличенных КТ-изображений. Оборудование фиксирует незначительные очаги, незаметные человеческому глазу, сегментирует участки пораженной ткани легких, указывает объем поражений, степень изменений, проводит первичный анализ изменений при вирусной пневмонии, в том числе из-за COVID-19 и отслеживает динамику на повторных исследованиях", - уточнили в пресс-службе.

По словам управляющего Бурятским отделением Сбербанка Антона Соколова, модель искусственного интеллекта выдает свое заключение на наличие воспаления и вероятности того, что у пациента коронавирус. "Это помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, снижает нагрузку на медицинских работников и в целом делает медицинские сервисы доступнее, - приводит его слова пресс-служба. - Сейчас точность модели превышает 90%, что является очень хорошим показателем, особенно при ранней диагностике".

Цифровизация медицины является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в РФ по указу президента России Владимира Путина. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.