Экспорт водных биологических ресурсов с Камчатки за семь месяцев 2020 года вырос на 10%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Почти 210 тыс. тонн водных биологических ресурсов (ВБР) стоимостью более $435 млн вывезли предприятия Камчатки за рубеж за январь-июль 2020 года. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь камчатской таможни Мария Стреляева.

"В общем объеме экспорта Камчатки за семь месяцев текущего года рыбопродукция составила около 90%. Основная доля поставок осуществлялась в КНР, более 50% от общего объема, и в Республику Корея, более 30%. За аналогичный период прошлого года предприятия Камчатки вывезли около 192 тонн ВБР стоимостью $431 млн", - сказала Стреляева.

Она уточнила, что с Камчатки также вывозят рыбную муку, никелевый концентрат, минеральное топливо, суда, лодки и плавучие конструкции, а также лом и отходы черных металлов.

Власти Камчатки активно работают над продвижением продукции региона на зарубежные рынки - это одна из целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", поддержанного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.