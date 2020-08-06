Ремонт крупнейшего в Дальнегорске стадиона завершат осенью

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт спортивного стадиона в школе "Гранит" в Дальнегорске (Приморский край), который считается одним из крупнейших в округе, завершат в сентябре 2020 года по нацпроекту "Демография", сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.

"На реконструкцию стадиона из краевого бюджета направлено более 56 млн рублей. Завершить капитальный ремонт строители должны к концу сентября", - говорится в сообщении.

На спортивном объекте обустроят две спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки, на которых можно будет играть в баскетбол, волейбол и теннис. В центре стадиона появится футбольное поле с натуральным газоном, а вокруг сделают четыре беговые дорожки со специальным искусственным покрытием.

"Объем ремонта достаточно большой: внешние отделочные работы на трибунах, восстановление посадочных мест, капитальный ремонт подтрибунных помещений. Трибуны, рассчитанные на 5 тыс. зрительских мест, оборудуют пандусами и подъемниками для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории стадиона установят видеонаблюдение, охранную сигнализацию и освещение", - отмечается в сообщении.

Нацпроект "Демография", рассчитанный до 2024 года, включает пять федеральных проектов, его общий бюджет составляет 3,1 трлн рублей. Помимо нацпроекта, в крае действует рассчитанная до 2027 года региональная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края", по которой возводят и реконструируют спортивные объекты.