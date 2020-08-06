Абитуриентов из Якутии отберут для учебы в Пекинском колледже искусств

ЯКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Около 20 абитуриентов из Якутии отберут в течение 2020-2021 учебного года для учебы в Пекинском международном колледже искусств. Группа будет обучаться цирковому искусству в рамках отраслевого проекта, сообщил первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.

"В этом учебном году начнется отбор 20 ребят для обучения цирковому искусству в Пекинском международном колледже искусств. Это будет набор пятой группы. Выпускники прошлых лет являются ведущими артистами Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых, обладателями золотых и серебряных призов Международных цирковых фестивалей в Монте-Карло, Латино (Италия), Фигерас (Испания), Масси (Франция), "Эхо Азии" (Казахстан), Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других престижных конкурсов. Очень успешно гастролировали по многим городам России и за рубежом", - рассказал Присяжный.

Собеседник агентства уточнил, что целевой набор абитуриентов проходит в рамках республиканской программы подготовки кадров по отраслевым проектам целевого обучения и нацпроекту "Культура".

Государственный цирк Республики Саха (Якутия) создан 5 сентября 1994 года. Одним из приоритетных направлений работы нашего цирка является развитие циркового искусства в республике, подготовки высокопрофессиональных артистов международного уровня, а также поддержка талантливых и одаренных детей. Государственный цирк Якутии известен не только в России, но и за рубежом под брендом Бриллиантовый цирк России-Якутии.