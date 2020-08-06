Ульяновские власти создадут две модельные библиотеки в 2021 году

УЛЬЯНОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Модельные библиотеки откроются в 2021 году на базе учреждений в Радищевском районе Ульяновской области и в городе Ульяновске, они будут созданы благодаря реализации национального проекта "Культура". Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"В 2021 году в Ульяновской области откроются две модельные библиотеки. Учреждения стали победителями конкурсного отбора на выделение денежных средств из федерального центра в размере 10 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Библиотеки создаут на базе Радищевской центральной детской библиотеки и Ульяновской специализированной библиотеки №17 "Содружество". В концепцию развития Радищевской центральной детской библиотеки войдет разделение читальных залов, абонементов и запасных фондов на восемь зон. Они будут предназначены для интеллектуальных игр, обучения, дискуссионных клубов, мастер-классов и конференций. В помещении будут установлены новые компьютеры с высокоскоростным интернетом и Wi-Fi, мультимедийная и множительная техника, а также закуплен современный книжный фонд разных жанров и направлений.

Специализация библиотеки "Содружество" будет связана с сохранением и возрождением культуры народов Поволжья, популяризацией чтения на родном языке. В оформлении залов учреждения будут использованы основные цвета орнаментов народов, проживающих в Ульяновской области: красный, зеленый, желтый, черный и белый. В учреждении планируется создать клубы по интересам, литературные студии, проводить концерты и выставки.

По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой, в 2020 году откроются три библиотеки, модернизированные за счет федеральных средств. "Ими станут Центральная городская детская библиотека Димитровграда, Центральная городская специализированная библиотека "Центр литературного краеведения имени И. А. Гончарова" Ульяновска, Детская библиотека Сенгилеевского района. Кроме того, за счет регионального финансирования будут открыты четыре модельные библиотеки в Ульяновском, Старомайнском, Барышском и Вешкаймском районах", - приводятся слова министра в сообщении.

Всего на территории Ульяновской области с 2007 по 2018 годы открылись 32 модельные библиотеки. В 2019 году благодаря нацпроекту "Культура" за счет областных средств были созданы четыре учреждения на территории Новоспасского, Чердаклинского, Мелекесского и Николаевского районов. Еще два приступили к работе за счет выделения федерального финансирования, на базе библиотеки № 12 имени В. И. Даля и "Семейной библиотеки" № 18 в Ульяновске.