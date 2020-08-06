Центр выявления и поддержки одаренных детей откроется в Пермском крае в октябре

ПЕРМЬ, 6 августа. /ТАСС/. Центр выявления и поддержки одаренных детей "Академия первых", где ежегодно смогут обучаться около 4 тыс. ребят, откроется в Перми в октябре 2020 года. На его оснащение в рамках реализации национального проекта "Образование" было направлено 336 млн рублей, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

"На оснащение "Академии первых" в этом году из федерального и краевого бюджетов в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено 336 млн рублей. Центр заработает уже с октября. Всего в нем смогут обучаться порядка 4 тыс. детей ежегодно", - сказано в сообщении.

"Академия первых" разместится на площадке одной из пермских школ. Здесь установят комплексы оборудования по естествознанию для изучения основ прикладной космонавтики, робототехники и интеллектуальных систем управления, комплекты для производства мини-спутников. Кроме того, в планах оборудовать гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности и многое другое. "Уверен, что талантливые ребята и девчонки не только из Перми, а со всего Пермского края по достоинству оценят возможности центра. Здесь они смогут повысить свои знания в области науки, искусства, спорта и социального проектирования", - приводятся в сообщении слова временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.