Адыгея дополнительно получит 500 млн рублей на строительство дороги в Дагомыс

МАЙКОП, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Адыгее из резервного фонда дополнительно 500 млн рублей на строительство проходящей через горную часть региона автомобильной дороги Черниговская - Дагомыс, сообщила в четверг пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.

Ранее сообщалось, что строительство автомобильной дороги Черниговская - Дагомыс, начатое в прошлом году, осуществляется совместно с Краснодарским краем. Из общей протяженности дороги в Адыгее на первом этапе ведется строительство 10,355 километра, на эти цели предусмотрено почти 1,94 млрд рублей.

"Сегодня правительство РФ утвердило выделение Адыгее дополнительных средств из резервного фонда в сумме 500 млн рублей на ускорение строительства автомобильной дороги Черниговская - Дагомыс в Майкопском районе. Решение было принято по предложению комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от республики Владислава Резника", - говорится в сообщении.

Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Они направляются на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, уточнили в пресс-службе главы региона.

После завершения строительства участок двухполосной дороги будет соответствовать IV категории. Глава Адыгеи поручил генподрядчику - ООО "Дортранссервис" - синхронизировать все работы с Краснодарским краем и проводить их в соответствии с согласованным с федеральным центром графиком реализации проекта. В Адыгее также продолжается строительство высокогорной автодороги из поселка Гузерипль к плато Лагонаки. Общая протяженность дороги - 17,08 километра, из них 9,8 километра планируется завершить в 2021 году, добавили в пресс-службе.

По исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" республика находится в десятке регионов-лидеров. В рамках данного нацпроекта в этом году в Адыгее намечено отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 км. На эти цели направлен 491 млн рублей, из них 331 млн рублей - из федерального бюджета, более 160 млн рублей - из республиканского бюджета.