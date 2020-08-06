Росстандарт утвердил ГОСТ для зимников и ледовых переправ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Национальный стандарт на технические правила устройства и содержания автомобильных зимних дорог и ледовых переправ вступит в силу с 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

"Новый стандарт устанавливает технические правила устройства зимних автомобильных дорог (автозимников) и ледовых переправ в климатических условиях северных территорий и Заполярья Российской Федерации с устойчивыми низкими температурами и их эксплуатации в зимний период в течение 5-6 месяцев в году", - говорится в сообщении.

Сам ГОСТ Р 58948-2020 утвержден соответствующим приказом Росстандарта и вступает в силу с 1 ноября 2020 года. Разработан нацстандарт подведомственным Минтрансу России ФАУ "Росдорнии" в обеспечение национального проекта "Безопасные и качественные автодороги".

Развитие автомобильных дорог в районах Крайнего Севера является одной из приоритетных задач развития Российской Федерации, отмечают в Росстандарте. Ледовыми и снежными дорогами пользуются в северных районах, в особенности, где отсутствует другая дорожная сеть. Движение по так называемым зимникам обычно открывается в начале декабря и закрывается в середине апреля. Появление арктических стандартов значительно ускорит внедрение перспективных технологий в арктической зоне, отметил в сообщении заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев.