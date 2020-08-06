Владимирская область получит в этом году онкологическое медоборудование за 538 млн рублей

ВЛАДИМИР, 6 августа. /ТАСС/. Оборудование для лечения онкологических заболеваний на 538 млн рублей поступит в клиники Владимирской области по нацпроекту до конца 2020 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" онкологическая служба Владимирской области обновит медицинское оборудование на 538,2 млн рублей. До конца 2020 года Владимирский областной клинический онкологический диспансер получит 19 единиц техники на 403,3 млн рублей, а Центральная городская больница города Коврова - 24 единицы оборудования на 134,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется, во Владимирский областной клинический онкологический диспансер будет поставлена роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с функцией архивирования. Это оборудование предназначено для молекулярно-генетической диагностики опухолей. Данная техника не только проводит анализ диагностических изображений опухолевых тканей и клеток, но и сохраняет полученные медицинские изображения. При необходимости результаты диагностики будут передаваться по телемедицинской сети.

Кроме того, арсенал областной онкологической службы пополнится современным линейным ускорителем - радиотерапевтическим комплексом для проведения облучения злокачественных новообразований. Онкологический диспансер также получит мультиспиральный компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс, электрохирургический блок, гамма-детектор для интраоперационных исследований, маммограф, аппараты для ультразвуковых исследований, эндовидеоскопический комплекс для проведения урологических операций и другое оборудование.

Онкологическая служба Центральной городской больницы города Коврова будет дополнительно оснащена мультиспиральным компьютерным томографом, рентгенодиагностическим и видеоэндоскопическим комплексами, аппаратами для ультразвуковых исследований, электрохирургическим блоком, биохимическим и гематологическим анализаторами и другими изделиями медицинского назначения.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей. Во Владимирскую область по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" до конца 2024 года из федерального бюджета будет направлено свыше 1,5 млрд рублей.