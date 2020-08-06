В Чеченской Республике начала работу санитарная авиация

ГРОЗНЫЙ, 6 августа. /ТАСС/. Служба санитарной авиации впервые заработала в Чеченской Республике для оказания экстренной помощи жителям отделенных горных и равнинных районов региона. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава субъекта Рамзан Кадыров.

"Принял участие в церемонии передачи современного медицинского вертолета Ми-8 АМТ Минздраву Чеченской Республики. С этого момента положено начало работы санитарной авиации в нашей республике, которая до этого не использовалась. Вертолет может без дозаправки доставить четырех лежачих больных или пятерых человек в положении сидя в Ростов, Астрахань или в Ставрополь. Специалисты, которые будут работать в санитарной авиации, прошли подготовку в Санкт-Петербурге и в Москве", - написал Кадыров.

Кадыров отметил, что преимущество такого вида оказания первичной медико-санитарной помощи в том, что она станет максимально оперативной и доступной в самых отдаленных районах республике - как горных, так и на равнине. "При помощи санитарной авиации фельдшер сможет за самое короткое время прибыть к тяжелобольному пациенту и оказать ему медицинскую помощь, а при необходимости также оперативно доставить его до медицинского учреждения. Время в таких неотложных случаях работает против человека - как врача, так и больного", - добавил он.

Служба санитарной авиации в регионе организована в рамках национального проекта "Здравоохранение". Вертолет Ми-8 будет дислоцироваться в аэропорту "Северный". Площадки для вертолетов санавиации планируют оборудовать на территории шесть медучреждений Чечни.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.