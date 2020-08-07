На Сахалине построят более 52 тыс. кв. м соцжилья к 2025 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области за пять лет построят в Александровск-Сахалинском городском округе, расположенном в центральной части Сахалина, более 52 тыс. кв. м социального жилья для переселенцев из ветхих и аварийных домов. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В Александровск-Сахалинском районе за пять лет планируют построить более 52 тыс. квадратных метров социального жилья", - сообщили в пресс-службе правительства. Этого количества хватит для полного решения проблемы, связанной с переселением людей из ветхих домов в городском округе.

Работа ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда". В Александровск-Сахалинском районе особенно остро стоит "квартирный вопрос", люди не раз обращались за помощью к региональным властям. В основном проблема ветхих и аварийных домов касается не самого административного центра городского округа, а его сел. Некоторые местные жители больше не могут оставаться в своих домах и вынуждены арендовать квартиры.

По информации правительства области, за последние полтора года в городском округе расселили 63 аварийных дома в селах Танги и Мангидай. В последнем еще 59 расселят до 2021 года, 20 квартир приобретут на вторичном рынке на областные средства, остальные прописанные в селе переедут в новостройку в Александровске-Сахалинском. С начала года новые квартиры предоставили 108 семьям: 90-квартирный дом сдали в Александровске-Сахалинском, 18-квартирный - в селе Дуэ. "По нашим планам, до конца реализации нацпроекта мы сможем полностью удовлетворить имеющуюся в городском округе потребность в новом жилье. Для района это имеет огромное значение: уменьшится отток населения, кто-то захочет переселиться туда, да и в целом местным жителям будет намного комфортнее и лучше", - прокомментировали ТАСС в правительстве области.

Аварийными в районе сегодня признали 209 жилых зданий общей площадью около 10 тыс. квадратных метров. Это неокончательная цифра, так как обследование продолжается, в реестре потенциально аварийного жилфонда числятся 22 тыс. квадратных метров. Кроме того, в районе продолжают приобретать квартиры для сирот и оставшихся без родительского попечения. В этом году планируют передать 11 квартир.

Александровск-Сахалинский расположен в 561 км от Южно-Сахалинска, в городе проживают более 9 тыс. человек, в селах района - более 1,5 тыс.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" инициировал президент РФ Владимир Путин, проект охватит период с 2019 по 2024 годы. Ранее сообщалось, что всего в Сахалинской области в этом году введут в эксплуатацию 430 тыс. квадратных метров жилья, в том числе социального. По данным островных властей, пандемия коронавируса не нарушила заявленные планы. С 2021 года на островах планируется ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. квадратных метров нового жилья.