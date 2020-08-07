Во втором по величине городе на Камчатке появится модельная библиотека

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Елизовская центральная библиотека стала победителем конкурса на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание модельной библиотеки в рамках нацпроекта "Культура". Четвертая модельная библиотека в Камчатском крае появится в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации города Елизово.

"В настоящее время в центральной библиотеке идет косметический ремонт согласно утвержденному дизайн-проекту. Вскоре помещения у нас будут переоборудованы под модульную библиотеку. Освобождаются зоны под коворкинг и для работы с молодежью, под мобильную систему хранения. Наш творческий коллектив и наши читатели очень ждут этих изменений", - приводятся в сообщении слова директора библиотечной системы Елизовского района Галии Ломакиной.

Модельная библиотека - это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии.

Нацпроект "Культура" - национальный проект Российской Федерации на период 2019-2024 годов, поддержанный президентом России Владимиром Путиным. Одна из целей нацпроекта - переоснащение более 660 библиотек по модельному стандарту.