В Петропавловске-Камчатском по нацпроекту обустроят прогулочный сквер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Благоустроенный сквер появится в крупном районе административного центра Камчатки до конца 2020 года, работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"На территории общей площадью более 4 000 кв. метров подрядная организация ведет работы по благоустройству сквера, окончание работ запланировано на 1 октября 2020 года. Благоустройство сквера по проспекту Победы, 1 приблизит нас к выполнению одной из основных задач национального проекта "Жилье и городская среда" - обеспечению формирования единых ключевых подходов к благоустройству территорий муниципальных образований в Камчатском крае", - приводятся в сообщении слова врио министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Павла Редькина.

Уточняется, что в настоящий момент подрядная организация выполняет ландшафтные работы, выравнивание грунта, а также демонтаж старых конструкций. Затем будут установлены лавочки, урны, ограждения сквера, будет проведено зонирование.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы, поддержанный президентом России Владимиром Путиным. Его главные цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.