В Якутии разработали автоматизированную систему повышения квалификации педагогов

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Институт развития образования и повышения квалификации Якутии разработал и внедрил в эксплуатацию региональную образовательную платформу для повышения квалификации педагогических работников, сообщили ТАСС в региональном Минобрнауки.

"Это позволило создать единую базу данных всех педагогических работников региона по муниципальным образованиям и образовательным организациям, по каждой должности и квалификационному уровню, по выявленным профессиональным дефицитам, на устранение которых ориентированы персонифицированные программы повышения квалификации. Автоматизированная система для повышения квалификации педагогов LK14 - это информационно-программный комплекс, используемый для дополнительного профессионального образования педагогов республики", - рассказали в министерстве, отметив, что внедрение системы отвечает целям нацпроекта "Образование".

Система позволяет проходить тестирования по компетенциям, вести автоматизированный документооборот и электронные базы данных и личные кабинеты всех педагогов республики. "Тестирование можно пройти в личном кабинете слушателя. По результатам тестирования педагогу предлагается перечень модулей и курсов. В информационной панели каждый слушатель может увидеть результаты тестирования по четырем компетенциям в виде диаграмм. Слушателю предлагается выбор двух сценариев индивидуального маршрута. На одном из этапов системой назначается тьютор, который сопровождает его на протяжении прохождения всех модулей", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Образование" инициировал президент РФ Владимир Путин, он охватит период с 2019 по 2024 год. За весь период общий бюджет нацпроекта по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта обеспечат глобальную конкурентоспособность российского образования, а РФ войдет в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.