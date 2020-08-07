Уральский НОЦ поддержит проект по созданию наноматериалов для анализа воды на токсичность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Проект молодого ученого по созданию дешевых наноматериалов, которые помогут проводить анализ воды на токсичность, поддержат Уральским научно-образовательным центром (НОЦ). Анализ проб в ходе исследования будут проводить в разных регионах страны, сообщили ТАСС в Инновационной инфраструктуре Уральского федерального университета, который является базовой площадкой НОЦ.

"Молодые ученые представили на форуме перспективные научные проекты, которые могут быть востребованы в создаваемом Уральском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня. К примеру, участник форума "Утро-2020" Александр Петров озвучил в ходе мероприятие проект "Нанохимия: за чистую воду россиян". По мнению юного исследователя, современные методики анализа воды на токсические вещества достаточно затратны и сложны в применении", - сказали в вузе.

В рамках проекта предлагается разработать новую методику получения и использования углеродных квантовых точек - нового класса наноматериалов для анализа содержания не менее двух видов ионов тяжелых металлов в воде. Проводить анализ проб воды планируют в разных регионах страны.

"Эти точки интересны тем, что их можно синтезировать из пищевых продуктов при помощи обычной микроволновки. Вместе с тем они более просты в использовании, чем традиционные методы анализа, обойдутся значительно дешевле, а также могут детектировать более низкие концентрации тяжелых металлов", - приводят в вузе слова автора проекта Александра Петрова.

Соглашение о создании Уральского межрегионального НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей подписали в июле 2019 года на международной промышленной выставке "Иннопром". К нему уже присоединились УрФУ, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный горный университет (Екатеринбург), Южно-Уральский госуниверситет (Челябинск), Курганский госуниверситет, а также ряд предприятий из трех регионов.