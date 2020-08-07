Работы по проекту "Чистая вода" в Улан-Удэ завершатся в 2021 году

УЛАН-УДЭ, 7 августа. /ТАСС/. Работы по строительству объектов водоснабжения по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология" в Улан-Удэ завершатся в 2021 году. В этом году начались основные работы в новых кварталах на юго-западе города, сообщили ТАСС в пятницу в республиканском Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

"Почти 72% городских жителей обеспечены качественной водой из систем централизованного водоснабжения, плановый показатель выполнен. Все мероприятия по строительству объектов водоснабжения завершатся в 2021 году, а не в 2024 году, как планировалось. В этом месяце начнется строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ, где строятся новые многоквартирные дома, объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, поликлиники). Система централизованного водоснабжения будет построена для 20 микрорайонов. Таким образом чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения будет обеспечено более 20 тыс. жителей столицы Бурятии", - сообщили в министерстве.

Специалисты установят трубопроводы ниже глубины промерзания, элементы системы водоснабжения будут стойкими к агрессивному воздействию грунтов, отметили в Минстрое. Инфраструктуру возведут с учетом хозяйственно-питьевых нужд и для возможного пожаротушения. Для осуществления забора воды пожарные машины спроектировали пожарные гидранты. "На сетях также предусматривается установка затворов, воздушников, спускников, вантузов в пределах водопроводных колодцев и камер. Это позволит проводить диагностику и контроль их состояния", - отметили в региональном Минстрое. Общая протяженность новых сетей водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ составит около 3 км.

В 2019 году по проекту "Чистая вода" на ремонт систем водоснабжения Улан-Удэ получил из федерального бюджета более 153 млн рублей, на 2020 год предусмотрели около 450 млн рублей, на 2021 год - 81,25 млн рублей.

Нацпроект "Экология" реализуется в России по указу президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитали до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).