Власти ЕАО выделят 28 млн рублей на закупку оборудования для школ и интерната

ТАСС, 7 августа. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) направят 28 млн рублей на закупку оборудования для формирования современной образовательной среды в школах и коррекционном интернате в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил в пятницу и.о. председателя комитета образования ЕАО Михаил Калманов.

"По проекту "Современная школа" в текущем году области доведены лимиты в размере 27,92 млн рублей, из которых большая часть - средства федерального бюджета", - сказал Калманов, добавив, что свыше 20 млн рублей в регионе выделено для создания в школах сел и небольших городов центров цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста".

"Точка роста" - это созданные на базе школ в селах и малых городах образовательные центры по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям. В ЕАО в этом году откроется 18 таких центров. Для сельских детей это возможность получить образование на уровне, который могут дать хорошо оснащенные городские школы, также в таких центрах можно организовать досуг. Это особенно значимо для небольших поселений, где нет многообразия кружков и секций.

Калманов также сообщил, что для кабинетов информатики, ОБЖ и технологии в школах закупаются ноутбуки, квадрокоптеры, 3D-принтеры, оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи, шахматы. Школы получат их до конца августа и смогут задействовать в новом учебном году.

Помимо этого, по проекту "Современная школа" новое оборудование на 7,8 млн рублей закупается для специальной коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Бира.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 гг. Общий бюджет нацпроекта составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а РФ войдет в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.