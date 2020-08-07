Карелия закупит более 2,7 тыс. компьютеров для медиков на 167 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Карелии приобретут 2 703 компьютера для оснащения медицинских учреждений, в том числе сельских ФАПов и главных медицинских центров республики. На эти цели в 2020 году регион получил из федерального бюджета около 167 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

"Мы покупаем 2 703 компьютера, из них 1 300 - для организации новых рабочих мест и 1 403, исходя из выделенной субсидии, мы направляем на обновление парка старых компьютеров в медорганизациях", - сказал собеседник агентства.

Компьютеры отправятся в Республиканскую больницу им. Баранова, Детскую республиканскую больницу, а также петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи и другие медучреждения, в том числе в сельские ФАПы.

Обновление и оснащение рабочих мест врачей происходит по федеральной программе "Создание единого цифрового контура в сфере здравоохранения". Согласно поставленным задачам, к концу 2021 года 75% медиков должны иметь собственный компьютер: как пояснили в ведомстве, такой расчет был сделан в Минздраве РФ. Он предполагает, что доступ к компьютеру будет у каждого врача. Этот показатель, с учетом вновь приобретенной техники, в Карелии выполнят на 90% к концу этого года.

Техническое оснащение рабочих мест врачей необходимо, прежде всего, для повсеместного доступа к системе "Промед". Ей должны пользоваться все медики для создания единой электронной карты пациента. Таким образом, любой врач будет иметь доступ к истории болезни человека и результатам всех проведенных исследований, где бы они ни были сделаны.

"Не все врачи обладают компьютерами, кто-то до сих пор работает с бумажной медицинской картой, в основном на текущий момент это касается ФАПов. В рамках этой программы мы оснастим всех врачей, все будут вести электронную карту. Соответственно, соблюдается преемственность оказания медицинской помощи между учреждениями", - отметили в республиканском Минздраве.

Цифровизация здравоохранения

Программа "Создание единого цифрового контура" синхронизирована с национальным проектом "Цифровая экономика РФ", в ходе реализации которого сельские ФАПы в регионе подключают к интернету. Как отметили в региональном министерстве, в 2020 году из 1 300 новых компьютеров 57 привезут в сельские медучреждения, которые в этом году также подключат к интернету.