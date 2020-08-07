На севере Сахалина в 2022 году построят современную школу за 900 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки первого камня будущей современной школы со спальнями, игровыми и мастерскими состоялась в пятницу в поселке Ноглики (административный центр Ногликского городского округа) на севере Сахалина. Об этом сообщило правительство Сахалинской области.

Работа по созданию школы ведется по национальному проекту "Образование". На строительство объекта направят более 900 млн рублей из областного, федерального и местного бюджетов. Возведение новой школы - долгожданное событие для местных жителей, так как сейчас дети в поселке обучаются в одном здании, мест в одну смену не хватает. Раньше в населенном пункте было два образовательных учреждения, однако здание одного из них признали аварийным и подлежащим сносу.

Образовательное учреждение будет состоять из четырех специализированных блоков и сможет принять до 300 учеников. Строительство объекта завершат в 2022 году. По информации правительства области, в первом блоке образовательного учреждения разместят столовую, зрительный зал и библиотеку. Во втором - помещения для учеников начальных классов. Помимо кабинетов, там будут спальни, игровые и универсальные залы. Третий блок будет предназначен для ребят из средней школы. В нем обустроят кабинеты для изучения естественных наук, а также учебные мастерские. Отдельное внимание уделят спортивному залу, он будет соединен с физкультурной площадкой, расположенной на территории образовательного учреждения.

Поселок городского типа Ноглики является административным центром Ногликского городского округа и располагается на северо-востоке Сахалина. В нем проживают около 10,5 тыс. человек, в сельской местности - менее 1,5 тыс.