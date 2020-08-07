Исследование: каждый второй россиянин слышал о нацпроектах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Почти половина россиян (47%) слышали о реализуемых в стране национальных проектах. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" о ценностных ориентирах россиян.

"47% знают/слышали о нацпроектах, причем хорошо проинформированы только 8%. Почти треть россиян (31%) не знают о нацпроектах, но испытывают интерес к данной информации. И для 22% нацпроекты не входят в зону их интересов", - говорится в исследовании.

Там отмечается, что существуют различия в информированности россиян по полу. Например, мужчин, знающих о нацпроектах, больше, чем женщин (56% против 40%). Чем старше граждане, тем лучше они осведомлены о нацпроектах. Уровень информированности растет от 32% среди россиян в возрасте 18-24 лет до 63% среди россиян в возрасте 55 лет и старше. Граждане, знающие о нацпроектах, встречаются среди имеющих высшее образование чаще, чем среди имеющих среднее образование (50% против 43%). Та же связь прослеживается и по критерию материального положения. Граждане, знающие о нацпроектах, встречаются чаще среди имеющих материальное положение выше среднего, чем среди имеющих материальное положение ниже среднего (59% против 38%).

"Повышенный уровень информированности о нацпроектах демонстрируют россияне, занятые на государственных предприятиях (57%), а также предприниматели (56%)", - указывается в материалах.

Среди тех, кто не знает о нацпроектах, больше половины (59%) хотели бы узнать об этом больше. При этом женщины при незнании о нацпроектах выражают желание узнать о них чаще, чем мужчины (64% против 50%).

Всероссийский опрос Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" охватил 1,6 тыс. человек.