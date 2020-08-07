Россияне назвали доступность образования в стране приоритетом соответствующего нацпроекта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Почти две трети россиян считают, что основной задачей при реализации нацпроекта "Образование" должно быть создание равных возможностей и увеличение доступности образования для всех граждан страны. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" о ценностных ориентирах россиян.

"В ближайшие три года национальный проект "Образование", по мнению россиян, должен быть направлен на обеспечение равных возможностей образования для всех (59%)", - говорится в исследовании.

Среди остальных приоритетов реализации нацпроекта россияне отметили развитие образования в течение всей жизни (15%), развитие онлайн-образования (14%), а также поддержку талантов (11%).

Согласно документу, распределение приоритетов во многом связано с материальным положением россиян. Так, граждане, чье материальное положение выше среднего в качестве приоритетных задач чаще отмечают "развитие онлайн-образования (18%) и развитие образования в течение всей жизни (21%)", в то время как для россиян с материальным положением ниже среднего приоритетной является задача по созданию равных возможностей образования (63%).

На необходимость развития онлайн-образования в основном указывают жители Дальневосточного федерального округа (18%) и Москвы (20%), "где посещение образовательных учреждений связано с климатическими трудностями или большим расстоянием". "Россияне в возрасте 18-24 лет чаще говорят о приоритете развития онлайн-образования (20%) и развития образования в течение всей жизни (23%)", - уточняется в исследовании.

Всероссийский опрос Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" охватил 1,6 тыс. человек.