Опрос: 69% россиян назвали доступность медицины ключевой в нацпроекте "Здравоохранение"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Доступность медицинской помощи для всех должна быть ключевым приоритетом нацпроекта "Здравоохранение" - так считают 69% опрошенных россиян. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" о ценностных ориентирах жителей РФ.

"В ближайшие три года национальный проект "Здравоохранение", по мнению россиян, должен быть направлен на обеспечение доступности медицинской помощи для всех (69%). Остальные приоритеты оказались намного менее популярны", - говорится в исследовании.

В частности, важность доступности профилактики заболеваний и диспансеризации отметили 13%, подготовку медицинских кадров - 8%, развитие онкологической помощи - 6%, телемедицины - лишь 2%.

Выбор того или иного приоритета нацпроекта "Здравоохранение" обусловлен территориальными особенностями проживания россиян и их возрастом, отмечается в исследовании. Так, жители Москвы чаще отмечают приоритет доступности профилактики заболеваний и диспансеризации (18%), а жителей небольших городов с населением до 500 тыс. человек волнует проблема подготовки медицинских кадров (10%).

"С другой стороны, россияне в возрасте 18-24 лет чаще отмечают приоритет развития онкологической помощи (12%), в то время как граждане среднего возраста 35-54 лет выступают за доступность профилактики заболеваний и диспансеризации, а россияне старшего возраста от 55 лет говорят о приоритете доступности медицинской помощи для всех (74%)", - говорится в материалах.

Всероссийский опрос Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" охватил 1,6 тыс. человек.