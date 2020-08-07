Исследование: почти половина россиян хочет вернуть стране статус центра мировой науки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Национальный проект "Наука" в ближайшие три года должен быть направлен на возвращение России статуса центра мировой науки, считают 48% россиян, о чем говорится в исследовании Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" о ценностных ориентирах.

"В ближайшие три года национальный проект "Наука", по мнению россиян, должен быть направлен на возвращение России статуса центра мировой науки (48%). Каждый третий житель страны заявил о приоритете поддержки молодых ученых (32%). Остальные приоритеты оказались намного менее популярны (4-10%)", - сказано в материалах исследования.

Выбор того или иного приоритета нацпроекта обусловлен возрастом и материальным положением россиян, отмечается в исследовании. Так, с увеличением возраста растет поддержка приоритета возвращения России статуса центра мировой науки (с 28% среди россиян в возрасте 18-24 лет до 67% среди россиян в возрасте 55 лет и старше), но при этом сокращается приоритет поддержки молодых ученых (с 39% до 23%) и развития геномных исследований (с 18% до 5%).

С другой стороны, граждане с материальным положением выше среднего уровня чаще ставят в приоритет для нацпроекта развитие геномных исследований, а менее обеспеченные чаще выступают за приоритет поддержки молодых ученых (34% против 30%).

Данный опрос проведен среди 1,6 тыс. человек методом телефонного интервью.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.