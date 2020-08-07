Опрос: 63% россиян назвали поддержку семей с детьми приоритетом нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Поддержка семей с детьми должна быть ключевым приоритетом нацпроекта "Демография" - так считают 63% опрошенных россиян. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" о ценностных ориентирах жителей РФ.

"В ближайшие три года национальный проект "Демография", по мнению россиян, должен быть направлен на поддержку семей с детьми (63%). Каждый четвертый житель страны указал о приоритете заботы о старшем поколении (24%)", - говорится в исследовании. Еще 8% опрошенных считают, что приоритетом должно быть поощрение занятий спортом и здорового образа жизни.

Выбор того или иного приоритета нацпроекта "Демография" в первую очередь обусловлен возрастом россиян: граждане среднего возраста (25-44 лет) выступают за поддержку семей с детьми (70%), а россияне старшего возраста (от 55 лет) говорят о приоритете заботы о старшем поколении (37%), отмечается в исследовании.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках нацпроекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину; увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни; увеличение доли россиян, систематически занимающихся спортом, до 55%.

Всероссийский опрос Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" охватил 1,6 тыс. человек.