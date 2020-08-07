Опрос: 49% россиян считают приоритетами "дорожного" нацпроекта ремонт и качество дорог

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Почти каждый второй россиянин считает ключевыми приоритетами национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" ремонт и качество дорог. Об этом говорится в опубликованном в пятницу исследовании Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты".

"В ближайшие три года национальный проект "Безопасные дороги", по мнению россиян, должен быть направлен на ремонт и качество дорог", - отмечается в исследовании. Так ответили 49% из опрошенных 1 600 респондентов. При этом каждый четвертый житель страны указал на приоритет повышения безопасности на дорогах (19%). А 17% высказались за доступность дорог в отдаленных и сельских территориях.

Исследование показало, что выбор того или иного приоритета нацпроекта обусловлен местом проживания россиян, их возрастом, полом и материальным положением. Так, приоритет повышения безопасности на дорогах чаще выбирали жители Южного (29%) и Дальневосточного (31%) федеральных округов, доступность дорог в отдаленных и сельских территориях - жители Северо-Западного (19%), Северо-Кавказского (19%) федеральных округов и Крыма (20%), а ремонт и качество дорог как приоритет чаще выделяли жители Приволжского (52%), Уральского (52%) и Сибирского федеральных округов (52%).

Жители Москвы и Санкт Петербурга чаще выбирали приоритет повышения безопасности дорог (29% и 31% соответственно).

Ремонт и качество дорог как ключевые приоритеты чаще выбирали жители городов-миллионников (52%) и городов с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей (52%). Чаще эти приоритеты выделяют мужчины (51% против 46% среди женщин), женщины же отмечают повышение безопасности на дорогах (27% против 23% у мужчин). Кроме того, повышение безопасности на дорогах чаще отмечают как приоритет нацпроекта граждане в возрасте 18-24 лет (30%) и 35-44 лет (40%). С улучшением материального положения россияне чаще ставят в приоритет повышение безопасности на дорогах (с 24% среди россиян с материальным положением ниже среднего до 31% среди россиян с материальным положением выше среднего).