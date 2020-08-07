Опрос: нацпроект "Культура" должен быть направлен на доступность культурных мероприятий

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Национальный проект "Культура" должен способствовать повышению доступности культурных мероприятий и объектов для россиян. Об этом заявил 41% опрошенных в рамках исследования Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" россиян. Исследование посвящено ценностным ориентирам людей.

При этом о самом национальном проекте (в сравнении с другими национальными проектами) россияне осведомлены реже всего, отмечается в исследовании - меньше трети опрошенных россиян (28%) сказали, что знают о нем. Однако приоритеты данного нацпроекта одни из наиболее неоднозначных.

"В ближайшие три года национальный проект "Культура", по мнению россиян, должен быть направлен на обеспечение доступности культурных объектов и событий (41%). Треть граждан считают приоритетом развитие культурного туризма в России (30%). Каждый пятый житель страны указал о приоритете поддержки творчества каждого человека (19%)", - отмечается в исследовании.

Выбор того или иного приоритета нацпроекта "Культура" обусловлен местом проживания россиян, их возрастом и материальным состоянием. Так, развитие культурного туризма приоритетнее для жителей Уральского федерального округа и Северо-кавказского федерального округа (37% и 40% соответственно), более молодые россияне в возрасте 18-24 чаще выступают за поддержку творчества каждого человека и цифровизацию культуры (25% и 15% соответственно). При этом доступность доступность культурных объектов и событий более важна старшему поколению - такой приоритет выбрали 49% россиян в возрасте 55 лет и старше.

Также доступность приоритетна россиянам со средним материальным положением, а культурный туризм и цифровизация культуры - для людей с доходом выше среднего.

Среди граждан, имеющих материальное положение ниже среднего, в приоритете поддержка творчества каждого человека.

Всероссийский опрос Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" охватил 1,6 тыс. человек.