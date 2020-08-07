АНО "Национальные приоритеты" готовят ресурс для большей включенности россиян в нацпроекты

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. АНО "Национальные приоритеты" готовит к запуску ресурс, который объединит в себе сервисы, вовлекающие людей в развитие национальных проектов. Об этом рассказала в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации доклада "Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года, генеральный директор организации София Малявина.

"Мы сейчас в стадии разработки этого ресурса, и в ближайшее время сделаем презентацию этого ресурса. Это будет именно платформа по выбору возможностей для каждого человека в рамках всех национальных проектов", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос модератора.

По ее словам, сегодня о национальных проектах в нашей стране знает каждый второй человек, но при этом почти 60% из тех, кто не слышал о них, хотят знать о нацпроектах. "Это очень хороший показатель и хороший ресурс, и мы готовы работать для этих людей", - сказала Малявина.

В свою очередь директор центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Лора Накорякова отметила, что россияне хотят не только знать о новых процессах и возможностях в стране, но и использовать их. "Растет интерес не только быть информированным о нацпроекте как о факте, но растет еще и желание человека говорить об этом, высказывать свое мнение, и с целью того, чтобы оно учитывалось", - добавила эксперт ЦСР.

Доклад о трансформации настроений россиян - совместная работа ЦСР и АНО "Национальные приоритеты". Исследование, рассказала Малявина, готовилось для того, чтобы понять, какие изменения актуальны в обществе сегодня и какие ценностные установки есть у россиян. Россиян спрашивали о том, как изменились их настроения после выхода из активной фазы пандемии, о их приоритетах на будущее и об их отношении к реализуемым в стране национальным проектам. Основными двумя ценностями для россиян сегодня является устойчивое развитие, а также баланс и стабильность, отметила Малявина.