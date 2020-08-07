Строительная компания в Волгограде повысит производительность труда на 30% за четыре года

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Волгоградская компания "Стройтехинвест" стала первым предприятием строительной отрасли региона, присоединившейся к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Компания намерена повысить производительность труда на 30% до конца 2024 года, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Работа по оптимизации процессов, сокращению издержек и временных затрат под руководством федеральных экспертов пройдет на площадке строительства нового жилого комплекса "Колизей" в Волгограде, которое ведет застройщик "Стройтехинвест". Участвуя в нацпроекте, компания рассчитывает в целом повысить производительность труда на 30%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что компания стала первым предприятием строительной отрасли региона, присоединившимся к нацпроекту, всего на сегодняшний день национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" объединяет 28 организаций области.

"Стройтехинвест" является крупным застройщиком, он уже участвует в нацпроекте "Жилье и городская среда", в рамках которого возводит школу на 800 мест на севере Волгограда. Предприятием завершены более 10 успешных проектов по строительству жилых комплексов, промышленных зданий, а также воссозданию архитектурных построек. Продолжается возведение крупного жилого комплекса "Колизей", общей жилой площади 350 тыс. кв. м, который и станет пилотной площадкой для реализации мероприятий нацпроекта по производительности труда.

"Участие в национальном проекте позволит воспользоваться такими мерами господдержки как работа с экспертами в сфере производительности труда, обучение специалистов по программам Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ и Российского экспортного центра, предоставление региональных налоговых преференций. Все это дает дополнительные возможности для повышения конкурентоспособности на рынке", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.