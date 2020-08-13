Пойти в колледж после вуза: как после 60 лет стать тренером по фитнесу

Москвичка Ольга Викулова - кандидат педагогических наук, специалист в области методики преподавания математики в высшей школе, в совершенстве владеет французским и английским языками. На протяжении своего профессионального пути она успела не только построить успешную карьеру преподавателя, причем как в России, так и за рубежом, но и более 15 лет проработать в бизнес-сфере. Несмотря на такие достижения, она продолжила искать возможности саморазвития и в 2020 году в 62 года прошла бесплатное обучение по стандартам Ворлдскиллс для людей старше 50 лет по компетенции "Физкультура, спорт и фитнес". Программа реализуется в рамках нацпроекта "Демография". О том, как учеба подарила ей уверенность в своих силах, и о планах запустить собственную "Академию гармонии" для женщин Ольга Викулова рассказала ТАСС. Профессиональный багаж Ольга Викулова закончила физико-математический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН), там же защитила диссертацию. Кроме того, получила диплом переводчика французского и английского языков. Она успела поработать в качестве преподавателя и в родном университете, и за рубежом, в том числе в Алжире и Франции. А затем перешла в бизнес-сферу, где занималась зарубежными проектами, связанными с лизингом транспорта и строительных машин. "Параллельно со всем этим профессиональным опытом я увлекалась тем, что делает человека гармоничным и разносторонним. Я хотела подружить ум, тело и душу", - поделилась героиня. В университетские годы она танцевала в ансамбле, занималась аэробикой, теннисом и другими видами спорта. А 10 лет назад увлеклась еще йогой и духовными практиками. "Изучая различные практики: как противостоять стрессу, генерировать энергию, работать с психосоматикой и другие, - я пришла к созданию для себя самой и узкого круга моих друзей-единомышленников специальной гимнастики, объединившую и спортивную, и духовную составляющую. Ведь, чтобы работать над психикой, нужно работать над физикой", - говорит Викулова. Ей такие занятия очень помогали поддерживать свою физическую форму и душевное равновесие, и будущему дипломированному специалисту по ЗОЖ хотелось, чтобы ее наработки пригодились бы и более широкому кругу людей.

Описание Ольга Викулова © Антон Новодережкин/ТАСС

Ольга уже до этого интересовалась движением Ворлдскиллс, изучала информацию о чемпионатах по профессиональному мастерству в интернете, и составила для себя мнение, что это не просто соревнования, где кто-то сделает свою работу лучше или быстрее, а комплексный продвинутый метод адаптации любого умения и знания к современным условиям с заделом на развитие. "Мне это было интересно, и когда я подумала, что мою наработку нужно поставить на практическую основу, нашла там такую компетенцию, как "Физкультура, спорт и фитнес, - рассказала она. - И несмотря на то, что у меня достаточно серьезный социокультурный фундамент, и казалось бы, причем здесь колледж, я подумала, что мне хватает теории, а вот практики нет, и нужно получить определенную квалификацию". Когда очень нравится быть студентом Ольга Викулова прошла онлайн обучение в Тольяттинском социально-педагогического колледже по компетенции "Физкультура, спорт и фитнес". Курс, который длился 2,5 месяца, был разбит на модули с лекциями и практическими заданиями по темам проблем питания, сна, физического развития, эмоционального состояния и взаимодействия с социумом. "На время я снова получила статус студента, а это состояние мне очень нравится, оно дисциплинирует", - делится она. У ученицы не возникало никаких трудностей: лекции были наглядны и интересны, и к их записям можно было вернуться в любой момент, чтобы что-то уточнить или перепроверить. Ольга рассказала, что узнала много нового. "Были более глубоко и тонко рассмотрены разделы анатомии, связанные с пищеварение и расщеплением продуктов в организме, взаимосвязи различных болезней и их проявления", - уточнила она. Кроме того, женщина научилась "читать" общий анализ крови и понимать, какие показатели требуют большего внимания и более глубокого обследования, а какие можно просто скорректировать режимом питания и физических нагрузок. "Я узнала много нового, а главное - структурировала эти знания. Раньше я многое делала по наитию, а теперь все выстроилось в стройную систему, которую я тезисно представила в финальной экзаменационной презентации", - сделала вывод Ольга Викулова. Закончив курс, она получила статус коуча ЗОЖ, который позволяет давать советы по питанию, физическим нагрузкам, психологической саморегуляции. Самая замечательная работа В конце весны Ольга Викулова получила диплом. Она признается, что стала гораздо увереннее в себе и своих знаниях в области ЗОЖ и теперь готова реализовать мечту - открыть свою "Академию гармонии" для женщин старше 45 лет. "Я вижу, что моя концепция может очень помочь женщинам старше 45 лет, которые сталкиваются с выгоранием, в том числе и профессиональным, зарядить их энергией для новых свершений", - рассказала коуч. Она изучает возможность открытия таких курсов в рамках Федерации йоги Москвы или других центров фитнеса, а также думает над тем, чтобы поработать тренером в программе "Московское долголетие".

Описание Ольга Викулова © Антон Новодережкин/ТАСС