В Кирове планируют установить экопункты для раздельного сбора отходов

КИРОВ, 7 августа. /ТАСС/. Кировская область намерена перенять опыт Удмуртии по установке экопунктов для раздельного сбора отходов, первый экопункт планируют установить в 2020 году в Кирове, сообщил в пятницу журналистам замминистра охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.

По данным регионального оператора по обращению с отходами АО "Куприт", на полигоны ТКО Кировской области поступает около 3 млн куб. м. бытовых отходов. При этом в регионе отсутствует система раздельного сбора отходов населения, которая позволила бы сократить объем потока мусора на полигоны, количество полигонов и улучшить санитарно-гигиеническую обстановку в регионе. Пилотный проект по раздельному сбору отходов был запущен на территории Кирова 1 июля, для его реализации отобраны 10 площадок, где установлены контейнеры для сбора бумаги и пластика. Реализация проекта планируется до 31 декабря.

"На территории области отсутствуют мощности по сортировке отходов в промышленных масштабах, поэтому совместно с региональным оператором принято решение по изучению опыта других субъектов федерации. Достаточно хороший опыт у Удмуртии, коллеги пошли по пути создания площадок по приему раздельных отходов, так называемых экопунктов, мы активно изучаем этот опыт, думаю, следующим шагом в рамках пилотного проекта [по раздельному сбору отходов] будет внедрение одного или двух экопунктов на территории области, чтобы у жителей города была возможность сдавать раздельно собранные отходы. Следующий шаг - внедрение "пилота" на территории всей Кировской области", - рассказал Абашев.

Как отметила заместитель генерального директора АО "Куприт" по связям с общественностью Евгения Стефан, за июль "Куприт" вывез 91 контейнер с бумагой и пластиком. Она рассказала, что досортировка мусора производится вручную, далее вторичное сырье будет направляться на переработку в местные организации.

Как рассказал ТАСС житель микрорайона Радужный, член рабочей группы по реализации пилотного проекта Павел Вахрушев, в целом жители микрорайона, где установили площадки для раздельного сбора отходов, позитивно восприняли проект. "Людям нравится. Если собирают пока не все, то по крайней мере те, кто собирает сырье - бросают его в нужные контейнеры, а кто не собирает - в обычные, у нас не получается грязного мусора в контейнерах для раздельного сбора, это немаловажно", - сказал Вахрушев.

"За этот месяц результаты достаточно хорошие, мы видим, что жители микрорайона Радужный и жители Кирова активно включились в работу, у нас достаточно хорошее качество по наполнению контейнеров", - отметил Абашев.

Об отрасли отходов

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.