В России создадут суперсервис "Моя школа"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Государственный суперсервис "Моя школа", который объединит несколько сервисов и баз данных школ с целью облегчить взаимодействие детей и родителей с учебным заведением, появится в России в ходе реализации нацпроекта в сфере образования. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".

"В рамках ЦОС [проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование"] создается государственная информационная система, по сути, суперсервис ГИС [государственной информационной системы] "Моя школа". Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных", - сказал Кравцов.

По его словам, на базе сервиса будут доступны сведения о приеме в детские сады и школы, успеваемости, записи в кружки, а также другие данные. Это позволит учащимся и их родителям оперативно получать всю необходимую информацию и "решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил". При этом основные услуги будут отображаться в разделе "Мое образование" на портале госуслуг.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.