Около 300 семей в КЧР получили за шесть месяцев маткапитал на 4-го и последующих детей

ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии за первое полугодие 2020 года направили выплаты в размере 105,5 тыс. рублей почти 300 семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, сообщили журналистам в Министерстве труда и социального развития региона.

"За первое полугодие 2020 года количество получателей единовременной выплаты республиканского материнского капитала на четвертого и последующего ребенка составляет 291 семья, профинансировано 30,98 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Выплаты производятся в рамках проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", они предоставляются после достижения ребенком возраста трех лет. Всего на подобные выплаты в 2020 году в республиканском бюджете предусмотрено 50 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.